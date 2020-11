FULL LIST: Brisbane arrest court appearances today

Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Wednesday, November 4

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Luke James John Sugars

Shane Ian Mclean

William Langitoto Holani

Michelle Franks

Eric Mckay Stevenson

Herbert Ernesto Guzman

Joshua Christopher Conway

Clinton Brian Williams

Shane Joseph Young

Corey Russell Chesterman

Kodey Aaron Fox

Fawzi Moussa Yagoub

Vaughn Peter Mcnamara

David Barry Jacobsen

Mark Nathaniel Hopkins

Sarah Louise Mcnamara

Matthew George

Timothy John Fisher

Samrat Majumder

Alan Barry Roma

Benjamin Matthew Wilson

Sheree Ellen Janette Miles

Tyler Lyle Lindsey Cone

Terrence George Wilks

Travis Walter Milne

Jaycee Bell

Dale Martin Ives

Peter Thomas Tydd

Eric Barry Ryan

Christopher Lloyd Garwood

Tara Louise Carroll

Alexandra Faros

Aidan George Witcher

Ned Samuel Jack Combo

Alex David Anderson

Melissa Renee Ohnsorge

Blair Jordan Hall

Younisan Frances Shol

Joanne Baseley

Brody Armstrong Beard

Joseph James Coolwell

Elias Patrick Marshall

Douglas Stephen Mclean

Dallas Lawrence Bandman

Michael James Foley

Johnson Wen

Andrew Peter De Jager

Deon Ramon Presotto

Dean Robert Skilton

Selwyn Michael Gregory Johnson

Steffany Maree Stanbury

Roland Patia

Matthew Shane Duffy

Samantha Lee-Rose Bebbington

Joshua Jye Morton

Lindsay James Johns

Junita K Tonga

Kieren Matthew Craig Baker

Connie Dale Fewquandie

Ben Alexander Townson

William Todd Bulfin

Ricci Dean Barker

Jazzmin Jade Craig

Mario Giovanni Merlo

Rhys Troy Martin

Teeya Blatt

Michael Timothy Quilty

Michael Trevor Royce Collins

John Allan Bugler

John Craig Fellows

Liam Matthew Irons

Andrew James Pearson

Levi Leon Clamp

Matthew Edmund Kucharski

Lucas Dolan Bruen

Kevin Barry Brown

Daniel James Calodoukas

Harley James Raithby Hoodless

Jessica Kiera Senhenn

David John Eardley

Riley Ethan Wade Mcglashan

Jaimii Lee Marsden-Schloithe

Ashleigh Alannah Pignat

Joshua Alan Fortune

Claire Erin Wilkinson

George Alexander Paton

Gregory Coulson

Junior Jordan

Ashley Campbell Burke

Jamie-Lee Te Wake

Emma Rose Castles

Yusuf Murjan Matan

Ben Joseph Corcoran

Tina Waterfield

Pushpa Rajesh Singh

Gerald Ashley Blackman

Ryan John Male

Daniel Allen Ramsey

Odola Elijah Omot Abla

Caitlin Elizabath Alexander

Samuel James Johnson

Ashlee Marie Wallis

Jamie Louise Cousins

Jade Marie Newton

Beniah Clive Crisp

Simi Vasile Pop

Lisa Anne Keleher

Kodey Fox

Paul Dale Mullins

Karen Jane Mcdonnell

Luke Adrian Day

David Allan Maly

Breahna Siahn Remynse

Raina Grace Moncrieff

Tamba Gborie

