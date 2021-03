FULL LIST: Brisbane Arrest Court Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Francis Garrido

Jessica Tanya Lee Williams

Christos Varnava

Jacob Leigh Allan

Bridgette Emily Fenton

Jaye Elizabeth Coffey Kemble

Maddison Susan Sullivan

Lisa Marie Williams

Andrew William Joseph Day

Stacey Wheatley

Ryan James Patterson

Craig Allan Moloney

Taneisha Jane Anderson

Tallan Dale Power

Arlena Kay Squires

Hannah Louise Dunne

Joanne Margaret Mcgrath

Dean Adamson

Thomas John Collins

Alex Sean Mead

Samuel James Byrne

Jaye Stephen Kornet

Paul William Dibley-Maher

Ella Jade Bray

Dean Glen Jones

Reece Bower

David Danial John Stinson

Trevor Ramsey Phillips

Atem Bior

Robert Brian Evans

Daniel Taylor Macdonald

Billy Robert Johnson

James Raymond Lancaster

Robert John Robinson

Lisa Davies

Daniel Harrison

Brandon Russell Rodrigues

Rusty-Lea Mcintyre

Kieran Andrew Hafner

Meisam Amini

Bowman Colin Button

Maddison Laura Mckenna

George Timothy Hauff

Allyson Jane Read

Jari Zwemmer

Hamish Finnian Brook Haig

Cody Patrick Sengstock-Lelay

Shane Ronald Sambrooks

Maddison Taylor Grady

Virginia Johnson

Hannah Bridget Carpenter

Blaise Luke Linnett

Ardin Robert O'Chin

Kieren Matthew Craig Baker

Wesley Stephen Craig

Lachlan Andrew Elijah Dunn

Duncan George Fenton

Nathan George Bright

Ricky James Familic

Melinda Anne Preece

Ryan Mcgregor Monk

Chelcie Cyan Hartigan

Tara Maree Cavanagh

Luke Charles Goodwin

Alicia Ann Riseley

Takeera Sandra Douglas

Jeremy Ostojic

Shehan Manushka Athurugiriya

Samuel Benjamin Lewis Satrick

Trent William Pearsall

Daniel Steven Hughes

Samuel Paul Egar

Sonje Josephine Forster

Leif Erik Mykkeltvedt

Blake Nathan-James Wood

Atem Juach Ajang

Harold Charles Fallon

Tamara Marie Ferguson

Ryan Martin Petersen

Tegen Stephan

Slade Kincade Appo

Leanne Caroline Staggs

Nicholas John Chapman

Jeffrey Peter Bradtke

Huimin Wu

Raymond James Gibson

Keran Douglas Sandy

Rory Dale Budge

Ngoc Huy Le

Roslyn Joyce Nichole Goltz

Mark Nathaniel Hopkins

Melissa Kate Mcgregor

Mary-Louise Hocking

Letiesha Mackenzie Ayrton Wilson

Uhlan Bird

Taison Grainger

Bimal Lama

Kyel Matthew Parsons

Christopher Colin Forshey

Jason Thomas Orr

Taylarnee Anna-Marie Leedie

James Philip Maclean

Keith Arnold Charles O'Chin

Mohammed Shafin Manikam

To'Ofohe Tatau Loketi

Ben Schulze

Justin Thomas Ladd

Anthony James Gadd

Aemon Henare Taumaunu

Dane Taylor Tierney

Taylor Rose Wyatt-Godbolt

Jacob Luke Odonoghue

Nathaniel Cane Wheeler

Stacey Lamb

Anthony David Bell

Xander Oliver Maxwell

Kaylah Marie Welsh

Aaron Ian Kennedy

Jamie Jason Hasic

Celeste Le Sueur

Wayne Phillip Gordon

Angus Geoffrey Dennis Brooks

Miranda Ashley Purcell

Daniel Joshua Harrison

Aaron Neville James Riley

John William Mikiel

Anna Marie Triffitt-Broom

Corey Anthony Durham

Billy David Baker

Abdel-Kader Russell-Boumzar

Brendan Gerard Kearney

Thomas Behar

Nahum Alberts

Ana Vanila Taufa

Phillip Michael Hickey

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Wednesday, March 17