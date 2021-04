FULL LIST: Brisbane Arrest Court Magistrates Court appearances today

Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.

The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.

Sommah Leigh Drummond

Kathryn Loise Roach

Melissa Doreen Murphy

Dylan Robert Keith Storm

Leslie Burns

Sarah Jayne Persechino

Garry Joshua Johnstone

Courtney Jane Crawford

Fiona Ruth Archer

Sam Jacob Gray

Anthony James Gadd

Salafai Tauapai Au

Jade Mary Fraser

Josiah Aaron Laurence Page

Jamie Fielding

Dean Kolek

Adam Luke Minarelli

Stanley John Manfield

John Simon Christie

Yi-Da Chen

Drucilla Kelly

Craig John Winters

Mohammad Safayat Khadem

Robert Daniel Clarkson

Pooria Marzban

Charles Kenneth Speedy

Jessica Jayne Payzis

Jessica Anne Reid

Corey Anthony Durham

Dillon Michael Zaitseva-Cook

Billy James Martin

Alexander Michael Marshall

Emily Jane Bramley

Magda Haj Gido

Cameron Lawrence Cunningham

Brendan James Hollywood

Jasmine Wilde

David Daniel Wallace

Yomel Cardeno

Nariko Emma Mcdonnell

John Henry Shipard

Kelwyn John Noel Dunningham

Adam William Johnson

Tenzin Kalden

Daniel John Liedke

Lillian Jane Butterworth

Cort Ari Hale

Darlene Janette Gwilliams

Nicholas William Overell Heywood

Murray Travis Nowlan

David Andrew Cawse

Benjamin James Riley-Winters

Rudolf Andrzej Szadkowski

Krystal Michelle Ley

Leigh Stewart Ryan

Jackson Scott Schuster

Kadija Mohamed

Amanda Lee Clinch

Lily Marie Richardson

Skye Belinda Hoolihan

Jayde Munro Hermans

James Anthony Mcneill

Rajiv Adithya Perera Habaragamuwage Don

Luke David Conlan

William Edward Campbell Lawson

Dimitrios Boubaris

Benjamin Kelly Corbett

Paul Charles Clark

Zaine Roger Ritter

David William Bradshaw

Jingjing Yi

Dean Noel Cameron

Sebastian Illiparambil John

Jason Maurice Robinson

Aaron Davies

Timothy Stewart Mulligan

Corey Mark Forster

Bob Kroesche

Stanley Richard Marciniak

Ian James Wilson-Scott

Glen Aaron Burley

Peiman Mataei

Jordan Roman Brennan

Stanley Joseph Gordon

Bradley Roy Heys

Jeffrey Peter Bradtke

Tjen Iuo Guan

William Antonio Whitney-Reyes

Troy Michael Chaffey

James Nicson Kristensen

Dwaine Robert King

Carl Gerald Stewart

Jordan Joseph Cubby

Stanley Joseph Gordan

Luke Joseph Macinante

Peter Atem Isiah

William John Taylor

Courtney Joey Lauren Allen

Marley Mathews

Hamish John Volker

Tryirone Jaeline Stewart

Philip John Maxwell

Mary-Louise Hocking

David Stephen Cliffe

Vicary Sherwin Lisford Lovell

Nathan Peter Fullarton-Reditt

Casey Roy Warner

Darren Stanley Johnston

Kylie Louise Wilson

Bradley Paul Wilson

Gordon Keith Doctor

Natalie Rossann Rooney

Anthony Christopher Andrews

Damien Christopher Law

Kun-Lin Kuo

Originally published as Everybody appearing at Brisbane Arrest Court Magistrates Court, Tuesday, April 27