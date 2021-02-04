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Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Thursday, February 4
Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Thursday, February 4
Crime

FULL LIST: Brisbane (George St) Magistrates Court appearances today

by Staff writers
4th Feb 2021 12:00 AM
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Here is a list of everyone appearing in Magistrates Court today:

Christopher Dean Riley

Zac Flenady

Joanne Michelle Joy Ford

Harjot Singh

Joshua William Beale

Michael Alexander Bell

Daniel Mark Idzikowski

Brandon Hastings

Robert Lance Collins

Connor John Banks

Emmanuel Akim James

Clifton John Kaumoana

Kenneth William Currie

Daniel William Johnson

Harold Hopkins

Brandon James Banfield

Abhishek Sharma

Mark Allan Hanham

Ella Jade Bray

Gary Michael Thompson

Kurt Stephen Anthony Stenz

Paul Dennis John Stanton

Rachael Jane Marriott

Bonnie Jade Kendall

Sarah Kate Mcdonald

Christopher James Mcleod

Dion Henry Rinaldi

Nicolas Norman Morris Williams

Aruei Ador Deng

Carlo Irwin Pernicano

Danny John Griffin

Kerry James George

Dino Vujanic

Courtney Louisa Ann Solomons

Joseph Andrew Kedzierski

Kayla Megan Sharkey

Deborah Leanne Turner

Jayden Lee Brian King

Jed Dickson

Luis Felipe Holguin Lopez

Toby William Nason

Cody Michael Mcmillan

Oscar Beh

Major Major

Adrian Joseph Somerville

Ivo Janusz Kornel

Lance Jamie Mcguire

Ned Leslie Odell

Deborah Jane Amey

Jakeb Paul Mortimer

Peter Noel Eves

Scott James Maidment

Kurt Terence Kratzmann

Samyal James Braughton

Nicholas Ian Vandenburg

Benjamin Caulton

Rakin Uddin Ahmed

Nicholas James Mccormick

Anthony Mario Di Vincenzo

James Sebastian Stout

Hesgeyal Elsier

Justin Keith Kirkman

Emily Jane Bramley

Jack Keneally Mitchell

Dylan James Hughes

Mitchell Troy Plehan

Originally published as Everybody appearing at Brisbane (George Street) Magistrates Court, Thursday, February 4

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